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НовостиПроисшествия9 июля 2023 9:15

За сутки в Калининградской области сбили двух подростков

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининградской области сбили двух подростков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Победы в Немане водитель «Фольксвагена» сбил подростка, который внезапно выбежал на проезжую часть из-за стоящего автомобиля. В результате наезда подросток получил телесные повреждения.

На улице Гайдара в Калининграде под колеса «Форда» сбили подростка, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Подросток с травмами был госпитализирован.