В калининградскую «Балтику» перешел защитник из Боливии

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Калининградская «Балтика» и ФК «Боливар» достигли договоренность о переходе 23-летнего защитника Роберто Фернандеса. Об этом сообщает пресс-служба балтийцев.

Арендное соглашение заключено сроком на один сезон, согласно нему футбольный клуб «Балтика» имеет приоритетное право выкупа футболиста.

Роберто является воспитанником академии «Блуминг». Там же и началась его карьера в 2018 году. Осенью следующего года Фернандез переехал в Испанию, где в составе «Культурал Леонесы» провел 14 матчей в Сегунде.

На протяжении последних четырех сезонов защитник выступал за самый титулованный клуб Боливии — «Боливар». В его составе сыграл в 127-ми матчах, в свой актив записал 46 результативных баллов (19+27).

Вместе с «Боливаром» сыграл в 18 матчах Кубка Либертадорес — главном турнире Южной Америки. В марте 2019 года он дебютировал за национальную сборную Боливии. Прямо сейчас на его счету 27 матчей за главную команду своей страны и один забитый мяч.