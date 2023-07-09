Барк «Седов» отправился во второй рейс по Балтике

. Фото: пресс-служба БГА РФ

Учебное парусное судно «Седов» накануне отправилось из Калининграда во второй в навигации 2023 года рейс с курсантами-практикантами шести морских учебных заведений страны. Плавание крупнейшего в мире барка будет проходить по Балтийскому морю, сообщает пресс-служба БГА РФ.

На борту «Седова» находятся 140 курсантов шести учебных заведений страны - БГА, Калининградского, Санкт-Петербургского и Волго-Каспийского морских рыбопромышленных колледжей, Керченского государственного морского технологического университета и Мурманского государственного технического университета.

В планах этого рейса также участие курсантов и экипажа в Главном Военно-морском параде, который в этом году состоится 30 июля.