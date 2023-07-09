Власти рассказали о проценте трудоустройства выпускников строительной кафедры КГТУ

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Основная часть выпускников строительной кафедры в КГТУ трудоустраиваются по специальности. Об этом рассказала и.о. заведующего кафедрой «Строительства» Ирина Хомякова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Как правило, 65 процентов выпускников трудоустраиваются. Они находят себя в сфере инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства капитальных объектов и их эксплуатации, – сказала Ирина Хомякова. – Мне кажется, что мотивация для поступления и обучения на специальность объясняется просто — строительство было, есть и будет. То есть работа для наших выпускников есть и будет всегда».

Направление «Строительство» в КГТУ существует с 1993 года. Вуз выпускает бакалавров по профилям «Промышленное и гражданское строительство», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и водоотведение». А также магистров по профилям: «Проектирование объектов гражданского и промышленного назначения», «Теплогазоснабжение и вентиляция».

За 30 лет в КГТУ получили высшее образование в строительной отрасли более тысячи человек. В этом году список бакалавров «Промышленного и гражданского строительства» и «Теплогазоснабжения и вентиляции» станет на 39 больше.