В Калининградской области на замену лифтов выделили более 300 млн рублей

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Из регионального бюджета Калининградской области направлено дополнительно более 300 миллионов рублей на замену оборудования, что позволит заменить лифты с истекающим сроком досрочно. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Лифты напрямую влияют на безопасность проживания, а также имеют ограниченный срок эксплуатации. Именно поэтому в Калининградской области вопрос их замены находится на личном контроле губернатора», - сообщили в пресс-службе.

Изначально программа замены лифтового оборудования была спланирована для замены его в 2025 году, однако работы идут опережающими темпами благодаря субсидии областного правительства.

«Планово к концу 2024 года мы подойдем к полной замене вышедшего по сроку эксплуатации оборудования. Управляющим организация не придется обращаться в Ростехнадзор за продлением сроков эксплуатации лифтов», – отметил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.