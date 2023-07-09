Прокуратура потребовала от фермера вернуть в бюджет 3-миллионный грант

В 2021 году калининградский фермер получил грант в размере 3 млн рублей на реализацию проекта по развитию овцеводства. На эти деньги предприниматель купил трактор и 50 голов животных.

Спустя два года власти решили проверить хозяйственную деятельность, однако по заявленную направлению она не осуществлялась, а купленное за бюджетные средства имущество было продано.

После этого прокуратура подала на фермера в суд с требование вернуть в бюджет деньги, которые были использованы по нецелевому назначению.

Судебное заседание по делу назначено на 18 июля.