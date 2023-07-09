В Калининградской области 20 процентов детей рождаются вне брака

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В Калининградской области в 2022 году родилось 8177 малышей, из них 51,2 процента – мальчики. Об этом сообщает Калининградстат.

В городской местности родилось 77,8 процентов малышей, а 22,2 процента – в сельской.

У 98 женщин на свет появились двойни, а еще у двоих женщин – тройни. Больше всего рождений приходится на женщин в возрасте от 30 до 34 лет - 29,2 процента, меньше всего (3,4 процента) – 19 лет и моложе.

При этом, доля детей, рожденных в зарегистрированном браке, составила 79,8 процентов.