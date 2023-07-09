В Калининграде незаконно засыпали озеро

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде бдительные горожане помогли остановить самовольное изменение береговой линии водоема. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Засыпка озера проходила в конце Московского проспекта. Работы нарушитель проводил с помощью тяжёлой строительной техники.

«В связи с выявленными нарушениями будут приняты меры реагирования. Минприроды благодарит неравнодушных граждан за оперативную информацию», - отметили в ведомстве.