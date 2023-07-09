В центре Железнодорожного ограничили проезд и парковку

. Фото: администрация Правдинского городского округа.

На улице Первомайской в поселке Железнодорожный установили знаки, ограничивающие проезд и парковку машин. Об этом сообщается на странице администрации Правдинского района в «Вконтакте».

Городские власти отметили, что этот участок улицы является визитной карточной послка, где уже завершен ремонт домов и благоустройство территории.

«Улица ведёт к еще одной достопримечательности поселка — Кирхе, куда также заходит туристический маршрут. А наличие машин на улице в дневное время препятствовал свободному перемешенною людей по улице. Поэтому приняли решение об установке запрещающих знаков на дневное время», - сообщили в администрации.