В Балтийске стали штрафовать за купание на диких пляжах

. Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области

В Балтийском районе инспекторы ГИМС, сотрудники полиции и администрации провели рейд по диким пляжа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

На любителей купаться в запрещенных местах было составлено 3 протокола, теперь нарушителям придется заплатить штраф в размере до 3 тысяч рублей.

Также в ходе рейда инспекторы составили еще один протокол на мамочку. Пока женщина принимала солнечные ванны, ее дети без присмотра плескались в море. Материалы дела переданы в суд.

По данным МЧС, всего за купание в запрещенных местах с начала года было составлено 30 протоколов.