В Балтийске стали штрафовать за купание на диких пляжах

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Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области
В Балтийском районе инспекторы ГИМС, сотрудники полиции и администрации провели рейд по диким пляжа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
На любителей купаться в запрещенных местах было составлено 3 протокола, теперь нарушителям придется заплатить штраф в размере до 3 тысяч рублей.
Также в ходе рейда инспекторы составили еще один протокол на мамочку. Пока женщина принимала солнечные ванны, ее дети без присмотра плескались в море. Материалы дела переданы в суд.
По данным МЧС, всего за купание в запрещенных местах с начала года было составлено 30 протоколов.