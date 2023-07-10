Калининград вошел в топ городов России для лучшей рыбалки

Определены лучшие направления в России для занятия рыбной ловлей. На первом месте здесь – Севастополь, на втором – Ростов-на-Дону, а на третьем – Калининград.

Таковы результаты исследования сервиса Твил.

В десятку популярных направлений для рыбной ловли летом также вошли Волгоград, Нижний Новгород, Петрозаводск, Ярославль, Великий Новгород, Владивосток и Иркутск.

Исследование было приурочено к празднованию Дня рыбака – дату в этом году отмечали 9 июля. Это всероссийский праздник, отмечается каждое второе воскресенье июля.