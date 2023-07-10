В Калининграде для реконструкции Аллеи Смелых вырубят 484 дерева и 515 кустарников

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде для реконструкции Аллеи Смелых планируют вырубить 484 дерева и 515 кустарников. Информация об этом указана в проекте компенсационного озеленения, опубликованном на сайте мэрии города.

Масштабную вырубку проведут на участке длиной более 1 км между ул. Карамзина и Окружной.

Спилить предстоит яблони, тополя, липы, клены, ивы, боярышник, а также более благородные деревья как дубы, ясени и вязы.

В рамках компенсационного озеленения до 30 октября 2024 года на указанном участке высадят 910 кустарников, 275 дубов и 209 кленов.