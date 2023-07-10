Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 10 июля

В Калининграде на нескольких улицах в понедельник, 10 июля, намечены отключения электроэнергии.
Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят плановые работы по модернизации оборудования и запланировали отключение электроснабжения до 13:00 на:
проспекте Победы, 1,
проспекте Мира, 61,
ул. П. Морозова, 7а (д/сад № 78),
ул. Книжной, 1а (д/сад № 78), 2а, 2б,
ул. Минусинской, 18,
пл. Октябрьской, 34.
По данным мэрии города, до 18:00 без электричества будут потребители на ул. Согласия, 2 и ул. Чекистов, 9-11, 13-15а.
«Водоканал» сегодня проводит работы на сетях в Московском районе, которые потребуют отключения водоснабжения. До 13:00 без воды остались жильцы домов на ул. Подп. Емельянова, 137, 145-149, 146, 150а, 151, 154а.