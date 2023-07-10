Опубликована программа праздника в честь открытия динопарка в Янтарном

. Фото: предоставлено янтарным комбинатом

Динопарк, познавательно-развлекательное пространство с фигурами динозавров в натуральную величину, рядом со смотровой площадкой Приморского карьера в Янтарном откроется 15 июля.

Как сообщает пресс-служба янтарного комбината, в день открытия посетить динопарк можно будет бесплатно.

Программа с 11.00 до 21.00: забег динозавров, детские активности, парад сказочных героев, стритфуд и концерт группы «Потехин Бэнд».

Динопарк занимает 1 га, в нем расположены фигуры 12 динозавров высотой от 3 до 18 метров.