Изменился режим работы старинного маяка в Заливино

. Фото: Музей мирового океана

Старый маяк в поселке Заливино изменил режим работы. Как рассказали в пресс-службе Музея Мирового океана, чьим филиалом является маяк, теперь старинное сооружение можно посетить с четверга по воскресенье с 11.00 до 17.00.

Напомним, ранее на башне маяка в Заливино в Полесском районе была завершена первая за 115 лет реставрация.

Также восстановлены ступени входа в домик смотрителя и в северную пристройку в башню.

Ремонт на башне маяка проводился впервые с даты ее постройки, то есть с 1908 года.