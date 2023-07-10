Только 29% калининградцев хотят, чтобы дети пошли по их стопам

Только 29% жителей Калининграда хотят или были бы не против, чтобы их дети осваивали те же профессии, что и они сами. Таковы результаты службы исследований hh.ru.

Чаще других готовы рекомендовать детям свою текущую профессию юристы (более трети опрошенных, или 36%), а также каждый третий ИТ-специалист (35%), строители и риелторы (34%) и представители сферы безопасности (30%). Работать на производство или завод своим детям посоветуют пойти еще 25% опрошенных.

Реже остальных порекомендуют пойти по их стопам в вопросе выбора профессии работники транспортной сферы и науки/образования.

Отмечается при этом, что жители Калининградской области чаще, чем другие россияне, хотят, чтобы дети шли по их стопам. Потому что по России в среднем таких набралось порядка 20%. Примечательно и то, что мужчины чаще женщин хотят, чтобы дети шли по их стопам.