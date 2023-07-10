В Гурьевском районе насмерть разбился мотоциклист, его 15-летняя пассажирка госпитализирована

. Фото: УГИБДД Калининградской области

Страшная авария случилась поздним вечером в воскресенье, 9 июля. На часах было 22.30, когда на дороге Гурьевск – Каширское мотоцикл на полном ходу врезался в «Ауди».

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, 47-летний водитель мотоцикла «Ямаха» скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, 15-летняя пассажирка мотоцикла с телесными повреждениями была госпитализирована.

В результате также и водитель автомобиля «Ауди» получил телесные повреждения.