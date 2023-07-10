В Калининграде на неделе с 10 по 16 июля ГИБДД будет ловить велосипедистов-нарушителей

В Калининградской области на неделе с 10 по 16 июля проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Велосипедист», о чем предупреждает полиция.

«Будут пресекаться нарушения ПДД водителями велотранспорта на дорогах общего пользования. Особое внимание будет уделено водителям велосипедов, которые ездят по дорогам, не достигнув 14 лет», - говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В ГИБДД напоминают, что по ПДД движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов; если предыдущие пункты отсутствуют, движение осуществляется по правому краю проезжей части либо по обочине.

А движение велосипедистов от 7 до 14 лет возможно по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, также в пределах пешеходных зон.