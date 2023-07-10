В Калининграде будут судить водителя, который наехал на 68-летнюю женщину

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении водителя, ставшего виновником ДТП, в котором пострадала пенсионерка.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ДТП произошло 26 марта у магазина стройматериалов на ул. Согласия в Калининграде. Там 29-летний водитель БМВ, выезжая с парковки, наехал на женщину.

Пенсионерка пересекала проезжую часть в районе выезда вне пешеходного перехода.

«Когда женщина находилась около передней части машины, водитель, не убедившись в безопасности своего маневра, совершил наезд на пешехода», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Пенсионерка был госпитализирована.