В Полесске начался капитальный ремонт Орлиного моста

. Фото: Правительство Калининградской области

В Полесске проводят капитальный ремонт Орлиного моста, который расположен на трассе Полесск - Большаково.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, предусмотрено переустройство электросетей и связи, ремонт пролетных конструкций и опор, гидроизоляция, расширение тротуара. Также отремонтируют подходы к мосту.

- Разводные механизмы моста сравнительно недавно меняли, они в отличном состоянии, управляются при помощи российского оборудования. Сейчас на стройплощадке ведутся работы по уширению пролетного строения, снимают асфальтобетонное покрытие, - сказала министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина.

Отметим, в этом году ремонтируют 17 мостов за счет средств национального проекта «Безопасные качественные дороги». Полностью завершен ремонт на четырех объектах: в районе Гвардейска, поселка Заречье Полесского района и двух мостов в районе поселка Крылово, на остальных – работы в активной фазе.