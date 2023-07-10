Джонни Депп осенью посетит Калининградскую область

Джонни Депп. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Актер Джонни Депп собирается осенью прилететь в Калининградскую область. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу музыкального коллектива «ЯМОРЕ», который вел переговоры с артистом с 2018 года.

Сообщается, что Депп согласился приехать в наш регион за 370 тысяч долларов.

По словам руководителя коллектива «ЯМОРЕ» Михаила Лисова, подготовка к визиту звезды уже активно ведется.

Предполагается, что Джонни Депп побывает с экскурсиями в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске, Янтарном и на Куршской косе.