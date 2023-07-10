В Балтийск из морского похода вернулся танкер «Кола»

Танкер «Кола» вернулся на базу, в Балтийск, после дальнего морского похода. С апреля судно обеспечивало материальными ресурсами корабли постоянного оперативного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море.

Кроме того, на борту танкера находилось подразделение антитеррора.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, «Кола» вышел из Балтийска в феврале.

В этом походе прошел около 9 тысяч миль, провел порядка 40 заправок кораблей и других сил соединения ВМФ, передав более 2000 тонн топлива, масел, воды.