В Балтийск из морского похода вернулся танкер «Кола»

Танкер «Кола» вернулся на базу, в Балтийск, после дальнего морского похода. С апреля судно обеспечивало материальными ресурсами корабли постоянного оперативного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море.
Кроме того, на борту танкера находилось подразделение антитеррора.
Как сообщает пресс-служба Балтфлота, «Кола» вышел из Балтийска в феврале.
В этом походе прошел около 9 тысяч миль, провел порядка 40 заправок кораблей и других сил соединения ВМФ, передав более 2000 тонн топлива, масел, воды.