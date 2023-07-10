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НовостиОбщество10 июля 2023 13:27

В Калининградской области назначили нового министра сельского хозяйства

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

Министром сельского хозяйства Калининградской области назначен Артем Иванов. Указ об этом подписал губернатор Антон Алиханов, сообщает пресс-служба правительства области.

Артем Иванов окончил Калининградский государственный технический университет по специальности «Финансы и кредит».

С 2007 года работал в Калининградском морском рыбном порту.

С 2012 года – на руководящих должностях в министерстве экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области – начиная с заместителя начальника отдела до заместителя министра.

Награжден орденом «За заслуги перед Калининградской областью».