В Калининградской области назначили нового министра сельского хозяйства

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Фото: Правительство Калининградской области
Министром сельского хозяйства Калининградской области назначен Артем Иванов. Указ об этом подписал губернатор Антон Алиханов, сообщает пресс-служба правительства области.
Артем Иванов окончил Калининградский государственный технический университет по специальности «Финансы и кредит».
С 2007 года работал в Калининградском морском рыбном порту.
С 2012 года – на руководящих должностях в министерстве экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области – начиная с заместителя начальника отдела до заместителя министра.
Награжден орденом «За заслуги перед Калининградской областью».