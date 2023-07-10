Калининградские спортсмены выиграли чемпионат Северо-Запада по пляжному регби

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Калининградский клуб «Балтийский шторм» выиграл чемпионат Северо-Запада по пляжному регби, который провели в Новгородской области.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, региональной сборной удалось выиграть три матча. Лучшим игроком в составе «Балтийского шторма» был признан Вячеслав Рыжков.

Ну а наши ребята получили путевку на финал чемпионата России-2023 в Москву.

22 и 23 июля «Балтийский шторм» в полном составе примет участие в домашнем розыгрыше Кубка России по регби-7. На поле «Сельма» вход на игры для болельщиков будет свободным – ждут до 4 тысяч зрителей.