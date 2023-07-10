В калининградском кардиоцентре появились два новых детских врача. Детское кардиохирургическое отделение Федерального центра высоких медицинских технологий возглавил известный детский кардиохирург - доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Евгений Кривощеков.

Об этом сообщается на странице центра в «ВК». Врач приехал из Томска, где руководил отделением детской сердечно-сосудистой хирургии, был ведущим сотрудником ФГБНУ НИИ кардиологии РАН.

В медицине Евгений Владимирович больше 35 лет, из них порядка 20 – в детской кардиохирургии.

Также сообщается, что еще один новый доктор – детский сердечно-сосудистый хирург Андрей Подоксенов. Он – опытный, высококвалифицированный специалист, кандидат медицинских наук. Выпускник Сибирского медицинского университета, он также работал в Томском НИИ кардиологии РАН, затем – в Астраханском федеральном кардиоцентре.