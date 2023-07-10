Россельхознадзор рассказал о 1,6 тыс. ловушек насекомых в Калининградской области

Более 1600 феромонных и цветных ловушек установлено в Калининградской области с начала года – так специалисты регионального управления Россельхознадзора ведут мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории области.

Как сообщает пресс-служба управления, было обследовано более 64,7 тысячи га, отобрано для лабораторной экспертизы 375 образцов, вывешено всего 1616 ловушек.

Были выявлены два новых очага карантинных объектов: антракноз земляники и вирус мозаики пепино. Районы, где они зафиксированы, не уточняются.