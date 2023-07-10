Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июля 2023 14:24

Россельхознадзор рассказал о 1,6 тыс. ловушек насекомых в Калининградской области

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Более 1600 феромонных и цветных ловушек установлено в Калининградской области с начала года – так специалисты регионального управления Россельхознадзора ведут мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории области.

Как сообщает пресс-служба управления, было обследовано более 64,7 тысячи га, отобрано для лабораторной экспертизы 375 образцов, вывешено всего 1616 ловушек.

Были выявлены два новых очага карантинных объектов: антракноз земляники и вирус мозаики пепино. Районы, где они зафиксированы, не уточняются.