Врачей Елену Белую и Элину Сушкевич перевели в калининградскую колонию

Врачей Елену Белую и Элину Сушкевич, которых обвиняют в убийстве новорожденного, перевели в калининградскую колонию. Об этом 10 июля сообщает «Медвестник» со ссылкой на адвоката Сушкевич Камиля Бабасова.

Элину Сушкевич перевели из колонии в Перми, Елену Белую — из Удмуртии. Отмечается, что Федеральная служба исполнения наказаний так удовлетворила ходатайство врачей.

«Мы не теряем надежду вообще отменить приговор. Кассационная жалоба в Верховный суд будет подана до конца недели», - сказал адвокат.

В какой именно колонии на территории Калининградской области будут отбывать наказание врачи – не сообщается.

Дело врачей тянется с 2018 года. Элина Сушкевич и Елена Белая с октября 2021 года находятся в СИЗО-6 Москвы. Приговор, вынесенный 6 сентября 2022 года Московским областным судом, в силу не вступил.

ДОСЬЕ «КП»

В чем обвиняются медики

По версии следствия, утром 6 ноября 2018 года Сушкевич выполнила указание Белой и ввела новорожденному ребенку Замирхон Ахмедовой смертельную дозу сульфата магния. Затем Белая, как считают следователи, приказала подделать документы, в которых указали, что ребенок умер еще в утробе матери. Таким образом и. о. главврача хотела избежать ухудшения показателей роддома, что могло помешать Белой полноценно возглавить учреждение.

О задержании Елены Белой следственные органы сообщили 15 ноября 2018 года. Элине Сушкевич предъявили обвинение 27 июня 2019-го. Локомотивом профессиональной и общественной защиты врачей неоднократно выступал глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль, называя это дело ошибкой.

В декабре 2020 года Калининградский областной суд на основе решения коллегии присяжных признал Белую и Сушкевич невиновными. Однако почти два года спустя, 6 сентября 2022-го, Московский областной суд на основе обвинительного вердикта коллегии присяжных признал обеих виновными. Белой назначили наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сушкевич приговорили к 9 годам.