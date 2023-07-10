В Калининградской области еще 354 человека пострадали от клещей

В Калининградской области за минувшую неделю за медицинской помощью обратились 354 человека, пострадавших от клещей. В числе пострадавших оказалось 105 детей.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, всего с начала эпидемического сезона зарегистрировано 2710 обращений пострадавших от кровососов, из них 833 – дети (аналогичный период 2022 года: 2569 обращений, в том числе 921 ребенок).

Всего же с начала года диагностировано 16 случаев клещевого боррелиоза. И только один случай клещевого энцефалита