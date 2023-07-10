В парке Зеленоградска удобрили 150-летний дуб

. Фото: Администрация Зеленоградска

В городском парке Зеленоградска лечат старый дуб, посаженный более полутора веков назад. Под дуб внесли удобрение.

Кроме того, как рассказали в администрации Зеленоградска, специалисты установили по периметру дерева 64 аэрационные трубы, которые станут дренажной системой, а из приствольного круга удалены деревянные спилы, служащие настилом. «После удаления спилов грунт перекопали вручную, чтобы не повредить поверхностные корни. Сейчас вокруг дуба идет санитарная обрезка рядом стоящих деревьев, удаляется сухостой», - рассказали специалисты.

Следующий этап – лечение дерева препаратами.