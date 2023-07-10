В Славске начал работу бесплатный открытый бассейн с минеральной водой

. Фото: Правительство Калининградской области

В Славске заработал открытый бассейн с минеральной водой – его чашу недавно закончили ремонтировать. Также обустроили территорию: сделано уличное освещение, пешеходные дорожки, парковка и подъездные пути, установлен туалет, лавки и урны.

Как рассказали в региональном министерстве по культуре и туризму, открытый бассейн в Славске работает с 9.30 до 20.00 каждый день, посещение бесплатное.

Отметим, объект, площадь которого составляет примерно 1,8 тысячи квадратных метров, является уникальным не только для Славска, но и для всей Калининградской области. Он был построен в 1935 году, вода в чашу поступает самотеком с большой глубины. Исследования показали наличие в ней серы с минеральными солями и подтвердили целебные свойства.