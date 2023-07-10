Стало известно, почему министр сельского хозяйства Калининградской области покинула свой пост

В Калининградской области сменился министр сельского хозяйства. Новым главой министерства назначен Артем Иванов. При этом экс-министр Наталья Шевцова остается работать в правительстве региона.

Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства области.

«Наталья Евгеньевна остается зампредседателя правительства области, который будет курировать сельское хозяйство в том числе. Основной причиной ротации стала необходимость разделения функционала в связи с увеличением объема работ», - пояснили в пресс-службе.

Министром сельского хозяйства Калининградской области назначен Артем Иванов. Указ об этом подписал губернатор Антон Алиханов.