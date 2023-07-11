В Калининградской области жилищными сертификатами воспользовались более 300 детей-сирот

В Калининградской области более 300 жителей из категории детей-сирот воспользовались жилищными сертификатами. В среднем после оформления сертификата недвижимость приобретается в течение 2-4 месяцев. Чаще всего получатели выбирают для жизни город Калининград, Гурьевский, Светлогорский, Советский, Черняховский и Гусевский округа.

Об этом сообщили в министерстве социальной политики региона.

Всего за два года действия региональной меры социальной поддержки выдано 378 жилищных сертификатов, реализовано из них 80 процентов – 303.

Отмечается, что в июле в порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки внесены изменения. Теперь некоторым категориям можно обратиться за жилищным сертификатом с 18 лет.

В регионе по-прежнему предоставляются квартиры специализированного жилищного фонда для лиц из категории детей-сирот.

В бюджете Калининградской области 2023 года предусмотрено 377,7 миллиона рублей на выдачу жилищных сертификатов. С начала года их уже получили 93 жителя региона.