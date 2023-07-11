Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 11 июля

В Калининграде намечен ряд отключений во вторник, 11 июля. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят работы по модернизации оборудования и запланировали отключение электроснабжения до 13:00 по адресам:
ул. Дарвина, 1а,1-3,5-7,6,9-13,15-17,19-23,2,4,10,12-16,
ул. Киевская, 32-34, 36, 40-48, 69,
пер. Киевский, 2-6,
ул. Тихорецкая, 3-9, 5-7, 11-17, 15, 23-31, 4-10, 12,
туп. Тихорецкий, 7-11,
ул. Судостроительная, 5-11,
ул. Школьная, 8-10.
Также, по данным городской администрации, с 13:00 до 18:00 не будет электричества в домах:
ул. Кирова, 17,
ул. Чайковского, 17, 27, 29, 33-37, 39, 26-30, 36, 36а,
ул. Серафимовича, 2,
туп. Зоологический, 1, 3-5, 4а, 8, 10,
ул. Римского-Корсакова, 1, 5-5а, 7, 9, 11, 15, 17,
ул. Ш. Руставели, 6.
До 18:00 без электричества будут потребители по адресам:
ул. Ген. Буткова, 1,19,21,18,
пр-кт Московский, 6а,
наб. Петра Великого, 7,
ул. Интернациональная, 27-31, 27а/2, 27а/4, 33-41,37(ВНС),
б-р Л. Шевцовой 2-8, 10-20, 22-36, 38-40,
ул. У. Громовой, 15-25, 15б, 17, 19-25, 25а, 25б, 27-37, 37а,
ул. Андреевская, 19, 25, 18-26,
пр-кт Победы, 40, 42,
ул. Ф. Энгельса, 1, 3,
ул. Яблоневая аллея, 1-9, 2-8а.
Еще и «Водоканал» сегодня проводит работы на сетях в Московском районе, которые потребуют отключения водоснабжения.
С 10:00 до 15:00 без воды – жильцы домов на ул. Чайковского, 58, ул. Ломоносова, 6, ул. Кропоткина, 8-10.
До 18:00 отключена холодная вода у потребителей по адресам:
ул. Горького, 176г к2,180,180б,
ул. Валдайская, 9,
ул. Интернациональная, 27-31, 37,37а (ВНС), 33-41, 43-51, 53-57,
ул. Л. Шевцовой, 38-40,58.