Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 11 июля

В Калининграде намечен ряд отключений во вторник, 11 июля. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят работы по модернизации оборудования и запланировали отключение электроснабжения до 13:00 по адресам:

ул. Дарвина, 1а,1-3,5-7,6,9-13,15-17,19-23,2,4,10,12-16,

ул. Киевская, 32-34, 36, 40-48, 69,

пер. Киевский, 2-6,

ул. Тихорецкая, 3-9, 5-7, 11-17, 15, 23-31, 4-10, 12,

туп. Тихорецкий, 7-11,

ул. Судостроительная, 5-11,

ул. Школьная, 8-10.

Также, по данным городской администрации, с 13:00 до 18:00 не будет электричества в домах:

ул. Кирова, 17,

ул. Чайковского, 17, 27, 29, 33-37, 39, 26-30, 36, 36а,

ул. Серафимовича, 2,

туп. Зоологический, 1, 3-5, 4а, 8, 10,

ул. Римского-Корсакова, 1, 5-5а, 7, 9, 11, 15, 17,

ул. Ш. Руставели, 6.

До 18:00 без электричества будут потребители по адресам:

ул. Ген. Буткова, 1,19,21,18,

пр-кт Московский, 6а,

наб. Петра Великого, 7,

ул. Интернациональная, 27-31, 27а/2, 27а/4, 33-41,37(ВНС),

б-р Л. Шевцовой 2-8, 10-20, 22-36, 38-40,

ул. У. Громовой, 15-25, 15б, 17, 19-25, 25а, 25б, 27-37, 37а,

ул. Андреевская, 19, 25, 18-26,

пр-кт Победы, 40, 42,

ул. Ф. Энгельса, 1, 3,

ул. Яблоневая аллея, 1-9, 2-8а.

Еще и «Водоканал» сегодня проводит работы на сетях в Московском районе, которые потребуют отключения водоснабжения.

С 10:00 до 15:00 без воды – жильцы домов на ул. Чайковского, 58, ул. Ломоносова, 6, ул. Кропоткина, 8-10.

До 18:00 отключена холодная вода у потребителей по адресам:

ул. Горького, 176г к2,180,180б,

ул. Валдайская, 9,

ул. Интернациональная, 27-31, 37,37а (ВНС), 33-41, 43-51, 53-57,

ул. Л. Шевцовой, 38-40,58.