В Калининграде открылся первый центр долголетия, приглашают всех желающих

В Калининграде на ул. Космонавта Леонова, 8а, открыли первый центр долголетия «Агат» общественной организации «Участники становления и развития Калининграда». Это место для отдыха, спорта и досуга пожилых людей.

Как рассказали в администрации города, там есть помещения для художественной самодеятельности, занятий йогой, курсы компьютерной грамотности и т. д. Проводятся экскурсии по местам боевой славы советских воинов, на Куршскую косу, побережье Балтийского моря, в центры сельского туризма.

Как сказала глава администрации Елена Дятлова, в центре создают условия для самореализации и участия в общественно полезной деятельности, сохранения здоровья людям старшего возраста.

Центр приглашает всех желающих.