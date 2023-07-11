Калининградцев приглашают на субботник в Заливино

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области продолжается цикл субботников в рамках акции «Вода России». В грядущую субботу, 15 июля, всех неравнодушных приглашают в красивейшее место – поселок Заливино Полесского района. Как сообщает министерство природы региона, там состоится субботник с раздельным сбором отходов.

Отмечается, что каждого участника субботника обеспечат пакетами для сбора смешанного мусора и раздельно собираемых полезных отходов, а также перчатками.

«Вывоз мусора, в том числе раздельно собранных отходов, будет организован региональным оператором», - отметили в министерстве.