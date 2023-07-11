В Калининградской области до конца года реализуют 17 туристических проектов

До конца года в Калининградской области будут реализованы 17 проектов по региональной госпрограмме «Туризм» - на это выделено 116 миллионов рублей.

Проекты в муниципалитетах прошли конкурсный отбор.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в Черняховском округе обустраивают парковку рядом с замком Инстебург.

В Балтийске у городского пляжа делают также парковку, там еще появятся пешеходные и веломаршруты и общественный туалет.

В Гвардейске формируют место отдыха для туристов с лавочками, туалетом.

В Гусевском муниципалитете благоустраивают территорию озера Домашнее.

В Зеленоградске на ул. Тургенева появится каскадный водопад с местами для отдыха.

В Полесском и Правдинском округах готовят инфраструктуру автомобильного туризма в поселках Заливино и Луговое.

В Советске проведут первый этап благоустройства городского пляжа на реке Неман с капитальным ремонтом подъездных путей.

В Янтарном отремонтируют деревянный морской променад.

В министерстве по культуре и туризму отмечают, что все эти работы будут завершены до конца года.

Ранее сообщалось о том, что в Славске открыли бесплатный бассейн 1935 года с минеральной водой. Стоимость реконструкции составила 21,4 миллиона рублей из областного и муниципального бюджетов. Открытый бассейн в Славске работает с 9:30 до 20:00 каждый день, посещение бесплатное.