Калининградца будут судить за смертельное избиение незнакомца на площади Победы

Уголовное дело о смертельном избиении калининградца у входа в торговый центр на площади Победы поступило в суд.

Как сообщает пресс-служба областного суда, 20-летний пьяный калининградец ночью 21 марта поссорился с незнакомцем в кафе. Тот якобы смотрел на девушку, которая понравилась самому агрессору. Драка случилась уже на улице.

Мужчину парень избил руками и ногами, в том числе когда тот уже лежал.

«В результате закрытой черепно-мозговой травмы, переломов костей черепа, кровоизлияний и отека головного мозга потерпевший скончался в больнице 30 марта», - рассказали в суде.

Интересно, что нападавший был ранее судим за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов и за кражу.