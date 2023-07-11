В Черняховске теперь еженедельно организуют бесплатные концерты для горожан

. Фото: Администрация Черняховска

В Черняховске запустили проект «Музыкальные пятницы». В сквере на улице Калинина (напротив почты) будут по пятницам в 18:00 устраивать бесплатные представления.

Как рассказали в администрации Черняховска, в сквере будут проходить творческие вечера, мини-концерты, чтобы после последнего рабочего дня все желающие могли посидеть и отдохнуть.

«Решили в нашем городе запустить прекрасный проект «Музыкальные пятницы». Надеюсь, горожане и гости города оценят по достоинству нашу задумку», - сказал глава администрации Сергей Булычев.

Уже в эту пятницу, 14 июля, пройдет творческая программа Игоря Семина и Сергея Смелова. Приглашают всех желающих.