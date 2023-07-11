Участок у Дома пожарных на Литовском валу начали укреплять сваями

В Калининграде у исторического Дома пожарных, расположенного на пересечении Литовского вала и Московского проспекта, продолжаются работы. Укрепляют въезд и территорию у здания. Об этом сообщил на своей страничке в «ВК» глава Корпорации развития калининградской области Андрей Толмачев.

«Если техника на объекте не видна, значит стоит хороший забор! На объекте укрепляется основание въезда, буронабивные сваи обеспечат укрепление участка, береговой линии Литовского ручья», - написал он.

Отмечается, что следующий этап – работы по укреплению 27 оконных проемов.