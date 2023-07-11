В Зеленоградске на АЗС сбили двух пешеходов, пострадал 9-летний ребенок

. Фото: УГИБДД Калининградской области

В Зеленоградске случилось ДТП, в котором пострадали два человека, в том числе 9-летний ребенок.

Происшествие зафиксировали днем в понедельник, 10 июля. На улице Тургенева, на территории АЗС, автомобиль «Hyundai» под управление 32-летнего водителя, сбил 37-летнего и 9-летнего пешеходов, которые двигались в сторону своего автомобиля.

Машина в этот момент сдавала назад, отметили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения.