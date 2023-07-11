Жительница Гусева подала в суд на приятеля, который прижал ее к стенке в подъезде

Жительница Гусева обиделась на приятеля и подала на него в суд. Этому предшествовал инцидент, случившийся в апреле в подъезде дома на улице Ленина.

Как сообщает пресс-служба областного суда, в иске девушка отметила, что мужчина толкнул ее, прижав к стене, чем «причинил физическую боль, моральные страдания и телесные повреждения в виде поверхностных травм».

Обидчика наказали штрафом, но девушке этого показалось мало. Она расстроилась из-за того, что агрессор не извинился перед ней и теперь просит взыскать с него компенсацию морального вреда и судебные расходы.