Алиханов рассказал о строительстве котельных в Балтийске

Три котельные, которые в Балтийске начнут строить в этом году, получили положительное заключение госэкспертизы. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Антон Алиханов.

«7 июля «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» выдал положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной газовой котельной на ул. Серебровской мощностью мощностью 4,6 МВт», - написал глава региона.

Он напомнил, что в марте 2023 года было получено положительное заключение по проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной газовой котельной на ул. Сенявина, а 5 июня – по газовой котельной на ул. Д. Донского.

«В первую очередь, после ввода котельных в эксплуатацию, постепенно подключим к ним жилые дома и социальные объекты, которые сейчас отапливаются от котельных на мазутной генерации», - отметил губернатор.

По его словам, также идет замена газорегуляторного блочного пункта и ремонт распределительных газопроводов среднего и низкого давления в Балтийске, Приморске и в поселке Дивное.

На площадках автоматизированной газораспределительной станции в Черепаново в этом году уже завершены электромонтажные работы, проведена ревизия запорной арматуры и устройств контроля. Но еще часть работ продолжится до октября этого года.