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НовостиОбщество11 июля 2023 13:36

В Калининградской области агропредприятие оштрафовали за неправильное использование удобрений

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Одно из агропредприятий в Калининградской области, которое специализируется на выращивании однолетних кормовых культур, нарушило регламент применения пестицидов и химикатов.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, выяснилось это в июне при проведении проверки ООО «Залесские корма».

«Посевы люцерны обрабатывались препаратами, применение которых на данной культуре не регламентировано Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ», - отметили в управлении.

Компания и должностные лица заплатили штраф.