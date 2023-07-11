В Калининградской области агропредприятие оштрафовали за неправильное использование удобрений

Одно из агропредприятий в Калининградской области, которое специализируется на выращивании однолетних кормовых культур, нарушило регламент применения пестицидов и химикатов.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, выяснилось это в июне при проведении проверки ООО «Залесские корма».

«Посевы люцерны обрабатывались препаратами, применение которых на данной культуре не регламентировано Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ», - отметили в управлении.

Компания и должностные лица заплатили штраф.