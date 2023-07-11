В Калининградской области начались учения по уничтожению подводных диверсантов

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Учения по обнаружению и уничтожению подводных диверсантов стартовали в Калининградской области. В мероприятиях задействовано более 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, более 500 военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, военнослужащие отработают мероприятия по тревоге, приготовлению кораблей к бою и походу. Дежурные корабли и катера отсмотрят акваторию и проведут гранатометание.

«В завершение учения водолазные группы под водой произведут осмотр подводной части корпусов кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения закладки взрывных устройств и различных повреждений», - говорится в сообщении.

Учения продлятся несколько дней.