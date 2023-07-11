Минцифры в три раза сократило срок подключения новых камер «Безопасного города» в Калининграде

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В Калининградской области оптимизирован процесс подключения новых камер «Безопасного города». Это позволило сократить срок всех процедур в три раза, сообщает пресс-служба регионального министерства цифровых технологий и связи.

Были выявлены основные проблемы – от отсутствия информации о владельцах опор и коммуникаций до долгого оформления договоров на проектирование и монтаж оборудования. Все это, а также бумажный документооборот существенно затягивали процесс подключения, который мог длиться 313 дней.

По данным минцифры, введение электронного документооборота с поставщиками электроэнергии и собственниками опор, а также цифровой контроль оформления договоров позволили сократить срок всех процедур до 103 дней.

«Безопасный город» - важный инструмент обеспечения общественной безопасности и правопорядка, защищенности жителей. Аппаратный комплекс доказал свою эффективность как в раскрытии преступлений, так и в предупреждении негативных ситуаций. Поэтому бюрократические процедуры и межведомственное взаимодействие не должны затягивать процесс установки новых камер. Мы и дальше будем внедрять IT-решения, чтобы обеспечить стабильную работу и развитие системы видеонаблюдения», - отметил вице-премьер – министр цифровых технологий и связи Калининградской области Леван Дараселия.

На сегодняшний день на территории Калининградской области к системе видеонаблюдения «Безопасный город» подключено более 3400 камер.