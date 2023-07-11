Калининградским айтишникам выдали ипотечных кредитов на 1,08 млрд рублей

В Калининградской области растут объемы выданной ипотеки для сотрудников IT-компаний. На начало июля выдано 156 жилищных займов на общую сумму 1 миллиард 85 миллионов рублей, сообщили в министерстве цифровых технологий и связи.

Максимальная сумма «айтишного» кредита для нашего региона составляет 18 млн рублей при первоначальном взносе от 15%. На эти средства можно приобрести готовую или строящуюся квартиру, жилой дом с земельным участком от юридического лица или индивидуального предпринимателя либо направить средства на строительство. Льготная ставка для IT-специалистов составляет от 4 до 5% в зависимости от выбранного банка.

«Госсектору и бизнесу необходимы квалицированные специалисты в сфере информационных технологий. И льготная ипотека– действительно эффективная мера поддержки отрасли», – отметил вице-премьер Леван Дараселия.

Получить кредит на покупку квартиры могут специалисты в возрасте до 50 лет, работающие в аккредитованных IT-компаниях.