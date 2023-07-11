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НовостиСпорт11 июля 2023 13:54

Парапланеристы из Калининграда выиграли командный зачет чемпионата России

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: министерство спорта Калининградской области

Чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации в Ставропольском крае собрал два десятка спортсменов из разных регионов страны. Парапланеристы из Калининграда сумели выиграть мужской общекомандный зачет, опередив шесть регионов. Как отметили в областном министерстве спорта, победить получилось за счет высоких индивидуальных результатов.

Чемпионом стал Дмитрий Скляренко, а вице-чемпионом по очкам признали Сергея Сухорученко. Командную победу обеспечило четвертое место Владимира Кукарцева и пятое место Сергея Бажанова.

В Калининградской области вид спорта развивается на аэродроме «Северный»