Парапланеристы из Калининграда выиграли командный зачет чемпионата России

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации в Ставропольском крае собрал два десятка спортсменов из разных регионов страны. Парапланеристы из Калининграда сумели выиграть мужской общекомандный зачет, опередив шесть регионов. Как отметили в областном министерстве спорта, победить получилось за счет высоких индивидуальных результатов.

Чемпионом стал Дмитрий Скляренко, а вице-чемпионом по очкам признали Сергея Сухорученко. Командную победу обеспечило четвертое место Владимира Кукарцева и пятое место Сергея Бажанова.

В Калининградской области вид спорта развивается на аэродроме «Северный»