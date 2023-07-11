В Балтийске на набережной построят большой общественный туалет

В Балтийске на набережной построят общественный туалет. Об этом во время прямого эфира в «ВК» сказал глава администрации Балтийска Сергей Мельников.

- Что касается строительства туалетов. У нас запроектирован [туалет], в этом году будет реализован [проект]. Это строительство на набережной. Там, где улица Красная (вероятно, имеется в виду ул. Красной Армии. - Ред.) проходит, там будет возможность целому автобусу, сразу двум автобусам… комфортно принять туристов. Ну действительно, длительное время Балтийск не мог такой услуги предоставить. Для туристических городов-центров должна быть такая инфраструктура, - сказал Сергей Мельников.

Он отметил, что муниципалитет «в этом смысле» приглашает к сотрудничеству частных бизнесменов.

- С большим удовольствием предоставим земельные участки под такую инфраструктуру. Обговорим максимальную стоимость такой услуги. И в удобных для жителей и бизнесменах местах готовы все организовать, - сказал Сергей Мельников.