В Калининграде открылась бесплатная выставка фотографий о прошлом

. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде в Доме китобоя открылась бесплатная фотовыставка под названием «Почему прошлое» (16+). Экспозицию представили в рамках третьего сезона образовательного проекта для фотографов и визуальных художников «Ф/школа».

Авторами работ выступили фотографы Екатерина Кузнецова, Юлия Горбунова, Екатерина Ничипоренко, Михаил Барановский, Елена Зеленская, Анастасия Колошиц, Светлана Косачева, Нина Михеева и Анна Филлипова.

- Выставка получилась очень разная. В чем-то странная, ведь проекты современных художников - это что-то среднее между философией, психологией и исследованием собственного «я». Почему прошлое? Мне кажется, что прошлое - это единственное, что мы знаем (и то не всегда). Мы можем его анализировать, можем говорить о нем, можем его переосмыслять. Прошлое - это основа, на которой мы стоим в настоящем и на которой строим наше будущее. Зрителю предложено погрузиться в исследование каждого автора, - говорит куратор Татьяна Собенина. - И если какой-то проект найдет внутренний отклик, то в этот момент и произойдет то самое волшебство, эмоция, рефлексия, ради которой все это и делалось.

В течение июля организаторы планируют несколько кураторских экскурсий, так что у зрителей будет возможность не только посмотреть работы, но и обсудить их с кураторами. Такая встреча состоится, например, в четверг, 13 июля.

Выставка продлится до 13 августа.