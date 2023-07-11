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НовостиПроисшествия11 июля 2023 15:27

В Калининграде ревнивец с ножом напал на мужчину, который общался с его женой

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в Калининграде на одной из улиц тихого Московского района. Там житель Башкортостана напал с ножом на мужчину, которого приревновал к своей жене. 51-летний пострадавший попал в больницу с колото-резаными ранами плеча.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник дождался, пока женщина покинет квартиру, а ее друг подойдет к окну, расположенному на первом этаже.

Вот тогда ревнивец и схватил соперника за руку и принялся резать его ножом.

Нанеся несколько ударов и ранив калининградца, нападавший убежал.

Злоумышленник задержан, ему грозит до 2 лет лишения свободы.